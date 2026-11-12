Nach dem Regen kehrt zum Ende der Woche die Sonne zurück
Nach einem regnerischen Donnerstag lockert es in Baden-Württemberg zum Ende der Woche hin zunehmend auf. Doch mit der Sonne kommt auch deutlich kältere Luft in den Südwesten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem trüben und regnerischen Donnerstag soll in Baden-Württemberg zum Ende der Woche die Sonne wieder rauskommen. Am Freitag lockert es von Westen her auf, der Samstag wird voraussichtlich der sonnigste Tag der Restwoche. Die Luft kühlt allerdings merklich ab, nachts ist verbreitet Frost möglich.
Am Donnerstag bleibt es zunächst meist stark bewölkt bis bedeckt. Im Süden kommt im Tagesverlauf wieder Regen auf, im Norden fällt nur örtlich etwas Niederschlag. Die Temperaturen erreichen 9 Grad in Oberschwaben und bis zu 13 Grad am Rhein.
Es wird kalt
In der Nacht zum Freitag hält sich der Regen vor allem im Süden und Südosten. Von Nordwesten her lockert es im Laufe des Tages dann auf und es wird zunehmend trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei Grad auf der Zollernalb und neun Grad im Raum Mannheim.
Am Samstag zeigt sich nach örtlichem Nebel meist die Sonne, es bleibt allerdings kalt, mit Höchstwerten zwischen zwei Grad auf der Alb bis acht Grad im Rheingraben.
In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen weiter auf plus zwei bis minus vier Grad. Dann ziehen von Westen auch wieder mehr Wolken auf. Im Osten sind noch sonnige Abschnitte möglich, während in Baden am Nachmittag örtlich leichter Regen einsetzen kann.