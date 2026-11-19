Nach Drohungen in Wohnhaus: Mann festgenommen
Drohungen in einem Wohnhaus haben am Morgen in Friesenheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wo die Einsatzkräfte den Mann schließlich fanden.
Friesenheim (dpa/lsw) - Drohungen eines Mannes in einem Wohnhaus haben am Morgen in Friesenheim (Ortenaukreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann ist inzwischen in Gewahrsam. Er habe sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, wie die Polizei berichtete. Den Angaben zufolge hatte er noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnung verlassen und wurde dann in der Nähe eines Supermarktes festgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.