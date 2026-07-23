Inhalt bislang unklar

Verdächtiges Päckchen löst größeren Polizeieinsatz aus

Wegen eines herrenlosen Päckchens wird ein Park in Herrenberg gesperrt und eine Schule geräumt. Was hat es damit auf sich?

Der Inhalt des Päckchens wird derzeit geprüft. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Inhalt des Päckchens wird derzeit geprüft. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Ein verdächtiges Päckchen mit herausragenden Kabeln hat am Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Herrenberg (Landkreis Böblingen) ausgelöst. Eine Passantin hatte den Gegenstand im Otto'schen Garten entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. 

Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Garten sowie umliegende Bereiche ab - darunter einen Spielplatz, einen Friedhof und eine Schule. Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Drohnen überwachten demnach den geräumten Bereich. Ein Entschärfungsteam des Landeskriminalamts Baden-Württemberg prüfe das Päckchen derzeit mit technischen Mitteln, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chemische Reaktion löst Großeinsatz in Herrenberg aus
Epoxidharz

Chemische Reaktion löst Großeinsatz in Herrenberg aus

Nach einem Gefahrstoffeinsatz in einem Betrieb in Herrenberg waren Anwohner um Vorsicht gebeten. Mittlerweile hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben.

17.07.2026

Polizeieinsatz im Landkreis Konstanz - Lage noch unklar
Südbaden

Polizeieinsatz im Landkreis Konstanz - Lage noch unklar

An der Grenze zur Schweiz ist die Polizei mit mehreren Kräften im Einsatz. Die Lage vor Ort ist noch unklar.

16.04.2025

Verdächtiges Paket löst Polizeieinsatz aus
Falscher Alarm

Verdächtiges Paket löst Polizeieinsatz aus

Ein Paketbote entdeckt an Bord seines Transporters ein verdächtiges Paket. Die Polizei rückt aus, doch der Inhalt stellt sich als harmlos heraus.

03.04.2025

Herrenloser Koffer - Stereoanlage sorgt für Polizeieinsatz
Verdächtiges Gepäckstück

Herrenloser Koffer - Stereoanlage sorgt für Polizeieinsatz

Auf einem Parkplatz steht ein herrenloser Koffer. Der Bereich wird geräumt. Ein Spezialist gibt Entwarnung.

01.04.2025

Mannheim

Hauptbahnhof wegen herrenlosen Gepäckstücks gesperrt

06.06.2023