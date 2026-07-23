Verdächtiges Päckchen löst größeren Polizeieinsatz aus
Wegen eines herrenlosen Päckchens wird ein Park in Herrenberg gesperrt und eine Schule geräumt. Was hat es damit auf sich?
Herrenberg (dpa/lsw) - Ein verdächtiges Päckchen mit herausragenden Kabeln hat am Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Herrenberg (Landkreis Böblingen) ausgelöst. Eine Passantin hatte den Gegenstand im Otto'schen Garten entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.
Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Garten sowie umliegende Bereiche ab - darunter einen Spielplatz, einen Friedhof und eine Schule. Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Drohnen überwachten demnach den geräumten Bereich. Ein Entschärfungsteam des Landeskriminalamts Baden-Württemberg prüfe das Päckchen derzeit mit technischen Mitteln, hieß es.