Zwist unter Teenagern löst größeren Polizeieinsatz aus

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Streit unter Jugendlichen hat in der Pforzheimer Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz. Am Mittag hatte zunächst im Raum gestanden, dass bei einem Streit vor einer Schule möglicherweise mehrere Menschen verletzt worden sein könnten, wie die Polizei mitteilte. Bei ihr waren auch Meldungen über eine mutmaßliche Stichwaffe eingegangen. Einsatzkräfte überprüften die Schule und fahndeten nach Beteiligten.