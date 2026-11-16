Zwist unter Teenagern löst größeren Polizeieinsatz aus
Ein Polizeihubschrauber kreist über Pforzheim, Einsatzkräfte fahnden. Der Auslöser: wohl zwei streitende Jugendliche.
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Streit unter Jugendlichen hat in der Pforzheimer Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz. Am Mittag hatte zunächst im Raum gestanden, dass bei einem Streit vor einer Schule möglicherweise mehrere Menschen verletzt worden sein könnten, wie die Polizei mitteilte. Bei ihr waren auch Meldungen über eine mutmaßliche Stichwaffe eingegangen. Einsatzkräfte überprüften die Schule und fahndeten nach Beteiligten.
Gereizte Augen
Hinweise auf den Einsatz einer Stichwaffe oder einer Schusswaffe haben die Ermittler aber nicht bekommen. Mutmaßlich soll aber infolge eines Streits zwischen zwei Jugendlichen Pfefferspray durch eine Pistole versprüht worden sein. Ein Jugendlicher war mit gereizten Augenbindehäuten in einem Krankenhaus, ein weiterer leicht verletzter 16-Jähriger befand sich am Mittag auf dem Polizeirevier. Von weiteren Verletzten ist der Polizei nichts bekannt.