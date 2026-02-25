Nach Polizei-Fahndung

29-Jähriger nach bewaffnetem Streit in Pforzheim in U-Haft

Die Polizei nimmt nach einer Fahndung einen Mann fest. Zuvor hatte er in der Pforzheimer Innenstadt für einen größeren Einsatz gesorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Der Verdächtige konnte von der Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Verdächtige konnte von der Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer Bedrohung mit einem Messer und einer Axt in der Innenstadt von Pforzheim sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen Diebstählen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Mann soll am Dienstagabend im Zuge eines verbalen Streits einen Kontrahenten mit den beiden Waffen bedroht haben. Die Polizei suchte mit rund einem Dutzend Streifenwagen im Innenstadtbereich nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn wenig später fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, erließ das Amtsgericht Pforzheim Haftbefehl. Es bestehe unter anderem Fluchtgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bedrohung mit Axt und Messer? Polizei nimmt Mann fest
Große Fahndung

Bedrohung mit Axt und Messer? Polizei nimmt Mann fest

Mitten in der Pforzheimer Innenstadt eskaliert offensichtlich ein Streit und löst einen großen Polizeieinsatz aus. Es sollen Axt und Messer im Spiel gewesen sein.

24.02.2026

Nach Angriff vor Bar: Festnahmen und neue Erkenntnisse
Ermittlungen

Nach Angriff vor Bar: Festnahmen und neue Erkenntnisse

Vier junge Männer sollen zwei Menschen vor einer Bar attackiert haben. Ein Opfer schwebte in Lebensgefahr. Was die Polizei zu den Hintergründen und Ermittlungen sagt.

16.02.2026

36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft
Fluchtgefahr

36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung in Pforzheim sitzt ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.

23.01.2026

22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft
Streit vor einer Bar

22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft

Ein 22-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in Untersuchungshaft. Ein 24-Jähriger musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus operiert werden.

26.12.2025

Ermittlungen dauern nach Gewalttat in Mannheimer Kiosk an
Fahndung legt Verkehr lahm

Ermittlungen dauern nach Gewalttat in Mannheimer Kiosk an

Blutspuren in einem Kiosk, Hubschraubereinsatz und nächtliche Großfahndung. Was bislang zu einer Gewalttat in der Mannheimer Innenstadt bekannt ist.

05.10.2025