29-Jähriger nach bewaffnetem Streit in Pforzheim in U-Haft
Die Polizei nimmt nach einer Fahndung einen Mann fest. Zuvor hatte er in der Pforzheimer Innenstadt für einen größeren Einsatz gesorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer Bedrohung mit einem Messer und einer Axt in der Innenstadt von Pforzheim sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen Diebstählen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.
Der Mann soll am Dienstagabend im Zuge eines verbalen Streits einen Kontrahenten mit den beiden Waffen bedroht haben. Die Polizei suchte mit rund einem Dutzend Streifenwagen im Innenstadtbereich nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn wenig später fest.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, erließ das Amtsgericht Pforzheim Haftbefehl. Es bestehe unter anderem Fluchtgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.