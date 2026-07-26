Nach Einbruchsversuch: Polizei schießt auf Fluchtfahrzeug

Gaggenau (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Gaggenau am Rande des Schwarzwalds auf das Fahrzeug zweier mutmaßlicher Einbrecher geschossen. Die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren seien dabei verletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) mit. Rettungskräfte brachten die Verdächtigen in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer gegen 2.00 Uhr versucht haben, die Eingangstür eines Gewerbeobjekts im Zentrum der Stadt im Kreis Rastatt gewaltsam zu öffnen, um in die Geschäftsräume einzudringen. Zeugen, die durch den Lärm auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurden, riefen den Angaben zufolge die Polizei.

Fluchtfahrzeug prallt gegen Streifenwagen

Am mutmaßlichen Tatort trafen die alarmierten Beamten auf die Verdächtigen. Diese seien dann in ihr Fahrzeug gestiegen und auf die Polizisten zugefahren. Daraufhin schoss einer der Beamten, wie die Ermittler weiter mitteilten. Das Fahrzeug der Männer sei dabei auch mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Es war demnach einige Tage zuvor in Frankreich gestohlen worden.

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