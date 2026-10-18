Nach Einbuch in Tankstelle: Dieb bekommt schlechtes Gewissen
Ein 19-Jähriger schlägt mit einem Stein die Tür einer Tankstelle ein und klaut Tabak. Doch dann meldet sich sein Gewissen zu Wort.
Bad Wurzach (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle hat ein 19-Jähriger offenbar ein schlechtes Gewissen bekommen und die Tat gestanden. Der junge Mann soll in der Nacht mit einem Stein die Eingangstür einer Tankstelle in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) eingeworfen und sechs Tabakbeutel gestohlen haben, wie die Polizei berichtete.
Später soll er die Tat seiner Familie gebeichtet haben. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden und der 19-Jährige habe die Tat den Ermittlern gestanden. Nach Angaben eines Sprechers komme auf den Tatverdächtigen nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls zu.