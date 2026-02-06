Nach Feuer bei Helmholtzzentrum keine Experimente möglich

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Großbrand auf dem Gelände eines Forschungszentrums in Darmstadt ist derzeit kein Experimentierbetrieb mit einem Teilchenbeschleuniger möglich. Vom Brand sei das Gebäude des Beschleunigers stark betroffen, teilte das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung mit. «Unser Fokus liegt darauf, die Folgen des Brandes schnellstmöglich zu bewältigen und den Forschungsbetrieb wiederaufnehmen zu können. Wir werden alle notwendigen Schritte einleiten, um die Kontinuität unserer Arbeit zu sichern», heißt es in einer Mitteilung.