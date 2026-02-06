Forschung

Nach Feuer bei Helmholtzzentrum keine Experimente möglich

Ein Feuer wütet in einer Forschungsanlage in Darmstadt. Hat das Auswirkungen für Wissenschaftler?

Es gibt vorerst keine Experimente mit Beschleuniger. Foto: Boris Roessler/dpa-POOL/dpa
Es gibt vorerst keine Experimente mit Beschleuniger.

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Großbrand auf dem Gelände eines Forschungszentrums in Darmstadt ist derzeit kein Experimentierbetrieb mit einem Teilchenbeschleuniger möglich. Vom Brand sei das Gebäude des Beschleunigers stark betroffen, teilte das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung mit. «Unser Fokus liegt darauf, die Folgen des Brandes schnellstmöglich zu bewältigen und den Forschungsbetrieb wiederaufnehmen zu können. Wir werden alle notwendigen Schritte einleiten, um die Kontinuität unserer Arbeit zu sichern», heißt es in einer Mitteilung. 

Man werde nun eine umfassende Analyse beginnen, um die Auswirkungen des Brandes zu bewerten. Der Brand brach am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt.

