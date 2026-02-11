Für mehr Sicherheit

Nach Gewalttaten: Göppingen richtet Waffenverbotszone ein

Nach Schüssen in der Innenstadt verbietet Göppingen Waffen und Messer im Zentrum. Das Verbot ist aber zeitlich begrenzt.

Göppingen richtet eine Waffenverbotszone ein. (Symbolbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Göppingen richtet eine Waffenverbotszone ein. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Nach Gewalttaten in der Stadt richtet Göppingen ab Donnerstag eine Waffenverbotszone ein. Waffen und Messer seien dann in der Innenstadt tabu, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Verbot gelte bis Ende April. Die entsprechende Verordnung sei erlassen worden. Die Stadt reagiere damit auf jüngste Vorkommnisse mit Waffengewalt.

Mitte Januar war in der Innenstadt auf eine Bäckerei geschossen worden. Zwei Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. Wenige Wochen später hatte ein unbekannter Mann in einer Gaststätte um sich geschossen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. «Die Strafverfolgungsbehörden prüfen auch einen Zusammenhang zur Gewaltserie rivalisierender Banden im Großraum Stuttgart», hatte die Ulmer Staatsanwaltschaft mitgeteilt. 

In Baden-Württemberg gibt es schon in einer ganzen Reihe anderer Städte Waffenverbotszonen, darunter Stuttgart und Mannheim.

