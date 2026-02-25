Nach Hangrutsch: Bahnstrecke länger gesperrt
Geröll stoppt die Züge: Die Bahnstrecke Backnang und Oppenweiler bleibt bis Anfang März dicht, Ersatzbusse fahren. Welche Linien davon betroffen sind.
Backnang (dpa/lsw) - Nach dem Hangrutsch an der Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) bleibt die Bahnstrecke länger gesperrt als zunächst angenommen. Bis zum 5. März soll der Bahnverkehr dort beeinträchtigt sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den beiden Städten eingerichtet. Von der Sperrung betroffen sind die Linien MEX 19 (Stuttgart – Gaildorf West) und MEX 90 (Stuttgart – Schwäbisch Hall).
Am Dienstag hatte der Erdrutsch Geröll auf den Gleisen verteilt. Zunächst hieß es, die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Morgen aufgehoben. Die Arbeiten seien allerdings umfangreicher als zunächst vermutet.