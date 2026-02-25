Bahnverkehr

Nach Hangrutsch: Bahnstrecke länger gesperrt

Geröll stoppt die Züge: Die Bahnstrecke Backnang und Oppenweiler bleibt bis Anfang März dicht, Ersatzbusse fahren. Welche Linien davon betroffen sind.

Die Sperrung der Bahnstrecke soll bis Anfang März dauern. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Sperrung der Bahnstrecke soll bis Anfang März dauern. (Symbolbild)

Backnang (dpa/lsw) - Nach dem Hangrutsch an der Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) bleibt die Bahnstrecke länger gesperrt als zunächst angenommen. Bis zum 5. März soll der Bahnverkehr dort beeinträchtigt sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den beiden Städten eingerichtet. Von der Sperrung betroffen sind die Linien MEX 19 (Stuttgart – Gaildorf West) und MEX 90 (Stuttgart – Schwäbisch Hall).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Dienstag hatte der Erdrutsch Geröll auf den Gleisen verteilt. Zunächst hieß es, die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Morgen aufgehoben. Die Arbeiten seien allerdings umfangreicher als zunächst vermutet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen
Bahn

Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen

Nach einem Hangrutsch ist die Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler dicht. Was Reisende nun wissen müssen.

24.02.2026

Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm
Bombenentschärfung

Bahnstrecke am Freitag dicht – Bombe legt Züge lahm

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Fulda die Strecke gesperrt. Bis wann Reisende mit Ausfällen und Umleitungen rechnen müssen.

22.01.2026

S-Bahn zwischen Frankfurt und Taunus fährt wieder regulär
Bahnverkehr

S-Bahn zwischen Frankfurt und Taunus fährt wieder regulär

Nach rund einem Monat Bauarbeiten fahren die S-Bahn-Linien zwischen Frankfurt und dem Taunus wieder im gewohnten Takt. Für die RB15 und RB16 bleibt es aber bei Einschränkungen.

03.12.2025

BVG passt Takte bei mehreren U-Bahn-Linien an
U-Bahnverkehr

BVG passt Takte bei mehreren U-Bahn-Linien an

Wegen technischer Probleme kommt es im Berliner U-Bahnverkehr derzeit häufig zu Ausfällen und Verspätungen. Nun will die BVG das System wieder verlässlicher machen.

27.08.2024

Verlosung: 3x2 Tickets zum Spitzenspiel SG Leutershausen (3.) vs. HC Oppenweiler/Backnang (1.)

Verlosung: 3x2 Tickets zum Spitzenspiel SG Leutershausen (3.) vs. HC Oppenweiler/Backnang (1.)

Wir verlosen 3x2 Tickets zum Tabellen-Spitzenspiel am Samstag, 03.02.24 in Leutershausen!

17.01.2024