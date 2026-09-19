Nach heiterem Start wird das Wochenende unbeständig
In Hessen bleibt es am Samstag trocken und mild. Am Sonntag wird es vor allem in der Nordhälfte regnerisch.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem zunächst freundlichen Start in das Wochenende wird das Wetter in Hessen am Sonntag unbeständiger. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Samstag zunächst heiter. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her mehr Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in exponierten Lagen stark böiger Südwestwind.
Am Sonntag ist es meist stark bewölkt und vor allem in der Nordhälfte regnerisch. Im Laufe des Nachmittags geht der Regen in Schauer über, dazu lockert die Bewölkung örtlich auf. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge bei 20 bis 24 Grad, in Hochlagen um 18 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. Im höheren Bergland sind stürmische Böen möglich.
Zum Wochenbeginn bleibt es wechselhaft. Am Montag ist es wolkig, im Norden zeitweise stärker bewölkt. Dort kann es zeitweise etwas regnen, sonst bleibt es meist trocken bei 17 bis 22 Grad.