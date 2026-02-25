Fußball-Bundesliga

Nach Krankheit: Eintracht-Kapitän Koch zurück im Training

Eintracht Frankfurts Kapitän Robin Koch meldet sich nach seinem Infekt zurück. Gegen Freiburg sollte er wieder eine Option für die Startelf sein.

Robin Koch ist nach seinem Infekt zurück im Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Robin Koch ist nach seinem Infekt zurück im Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Kapitän Robin Koch ist nach seinem Infekt ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Der 29-Jährige hatte zuletzt beim 2:3 gegen den FC Bayern München krank gefehlt und damit erstmals in dieser Saison ein Pflichtspiel der Eintracht verpasst. Für den 24. Bundesliga-Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den SC Freiburg dürfte Koch wieder eine Alternative für die Startelf sein.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Verletzung: Kapitän Koch bei Eintracht wieder dabei
Fußball-Bundesliga

Nach Verletzung: Kapitän Koch bei Eintracht wieder dabei

Gegen den FC Augsburg verletzte sich Robin Koch zuletzt. Nach einer Woche gibt der Abwehrchef von Eintracht Frankfurt grünes Licht für einen Einsatz in Hamburg.

18.12.2025

Eintracht-Kapitän Koch an der Wade verletzt
Bundesliga

Eintracht-Kapitän Koch an der Wade verletzt

Robin Koch ist ein absoluter Schlüsselspieler bei Eintracht Frankfurt. Gegen Augsburg muss er verletzt raus. Die Probleme an der Wade plagen den Kapitän schon länger.

13.12.2025

Infekt: Koch-Einsatz bei Frankfurt unwahrscheinlich
Fußball-Bundesliga

Infekt: Koch-Einsatz bei Frankfurt unwahrscheinlich

Der Europa League-Sieg bei Ajax Amsterdam soll der Eintracht helfen, in der Bundesliga wieder in die Spur zu finden. Die Mannschaft sei «körperlich richtig gut» drauf, so Toppmöller.

07.03.2025

Frankfurts Robin Koch zurück in DFB-Auswahl
Nations League

Frankfurts Robin Koch zurück in DFB-Auswahl

Nach auskurierter Verletzung wird Frankfurts Robin Koch von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und in Ungarn nominiert.

07.11.2024

Bundesliga

Eintracht Frankfurt will in Freiburg punkten

17.02.2024