Nach Krankheit: Eintracht-Kapitän Koch zurück im Training
Eintracht Frankfurts Kapitän Robin Koch meldet sich nach seinem Infekt zurück. Gegen Freiburg sollte er wieder eine Option für die Startelf sein.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Kapitän Robin Koch ist nach seinem Infekt ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Der 29-Jährige hatte zuletzt beim 2:3 gegen den FC Bayern München krank gefehlt und damit erstmals in dieser Saison ein Pflichtspiel der Eintracht verpasst. Für den 24. Bundesliga-Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den SC Freiburg dürfte Koch wieder eine Alternative für die Startelf sein.