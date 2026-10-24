Polizeieinsatz

Nach Leichenfund: Ermittler schließen Verbrechen nicht aus

In einer Wohnung wird eine Leiche gefunden. Was dort geschah, muss nun ermittelt werden.

Leichenfund beschäftigt Fahnder. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Leichenfund beschäftigt Fahnder. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Leichenfund in einer Wohnung in Wiesbaden schließen die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht aus. Einsatzkräfte hätten den leblosen Mann in der Nacht zum Samstag gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ärzte konnten demnach nur noch dessen Tod feststellen. Eine Frau sei widerstandslos festgenommen worden. Die genauen Umstände des Todes und die Hintergründe des Geschehens seien Gegenstand der Ermittlungen.

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