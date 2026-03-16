Kriminalität

Nach Leichenfund in Auto setzt Polizei Belohnung aus

Ende Februar wird auf einem Parkplatz im Enzkreis in einem Auto ein Toter gefunden. Der 41-Jährige war Hausmeister und Gastronom - und wurde wohl getötet. Welche Belohnung Hinweisgebern winkt.

Einsatzkräfte sichern am Fundort der Leiche rund 200 Spuren. (Archvibild) Foto: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa
Einsatzkräfte sichern am Fundort der Leiche rund 200 Spuren. (Archvibild)

Neuenbürg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Toten in einem Auto in Neuenbürg vor knapp drei Wochen geht die Polizei in die Offensive: Die Ermittler haben für Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Ergreifen des Täters oder der Täterin führen, eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. 

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Besonders interessiert sich die Polizei demnach für Zeugen, die das 41-jährige Opfer in der Zeit zwischen dem 23. Februar und 25. Februar gesehen haben. Auch der Hinweis auf Menschen, die mit dem Opfer regelmäßig in Kontakt standen, sei von besonderem Interesse. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07231 186 4444 entgegen oder anonym über ein Internetportal der Sonderkommission. Dort können auch Bilder, Videos und Audiodateien hochgeladen werden. 

Toter Mann in Auto gefunden

Ende Februar hatte ein Zeuge den 41-Jährigen tot in einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Neuenbürg im Enzkreis gefunden. Der Tote war den Angaben zufolge als Hausmeister und Gastronom tätig und lebte im westlichen Enzkreis. 

Nach dem Fund der Leiche hatte die Polizei die Sonderkommission «Motor» mit mehreren dutzend Ermittlern gegründet. Diese werteten in den vergangenen Wochen rund 200 am Tatort gesicherte Spuren sowie Bilder von Überwachungskameras aus. Polizeitaucher durchsuchten die nahegelegene Enz. 

Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Genauere Angaben zur Tatwaffe und Verletzungen machten sie bislang nicht.

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