Nach Messerangriff läuft Fahndung nach einem Beschuldigten

Gießen (dpa/lhe) - Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 41-Jährigen in Gießen läuft eine öffentliche Fahndung per Haftbefehl nach einem der beiden Beschuldigten. Der Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit steht im Verdacht, am 16. März vormittags den Mann in der Gießener Bahnhofstraße durch zahlreiche Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Mittwoch mitteilten.