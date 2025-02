Nach Messerattacke: 26-Jähriger in Haft

Heuchelheim (dpa/lhe) - Nach der Messerattacke in Heuchelheim (Kreis Gießen) ist der 26-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei berichtet, wird gegen ihn wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er stehe im dringenden Verdacht, am Freitag einen 25-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben. Kurz nach der Tat hatte die Polizei den 26-Jährigen festgenommen.