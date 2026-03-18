Nach Millionenbetrug: Mutmaßliche Täter in die Falle gelockt

Gechingen (dpa/lsw) - Ein bereits betrogenes Ehepaar hat zwei mutmaßliche Kriminelle durch eine vorgetäuschte Goldübergabe in die Falle gelockt. Denn statt des Ehepaars wartete an der Wohnadresse in Gechingen (Kreis Calw) die Polizei auf die beiden Männer.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Das Ehepaar hatte zuvor nach Angaben der Polizei und nach eigenem Glauben innerhalb eines halben Jahres über Vermittler aus sozialen Netzwerken mehr als eine Million Euro in vermeintliche digitale Währungen investiert. Das Geld überwies es demnach in mehreren Tranchen auf unterschiedliche Konten. Erst als die Internetseite verschwand, auf der das Paar seine angeblichen Anlagen verfolgen konnte, bemerkte es den Betrug.