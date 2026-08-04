Persönliche Streitigkeiten

Nach mutmaßlichem Tötungsversuch: Mann sitzt in U-Haft

Ein Streit eskaliert: Mit dem Auto soll ein Mann auf einen Bekannten zugefahren sein und ihn danach mit einem Messer angegriffen haben. Nun wird unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. (Symbolbild)

Bönnigheim (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein tatverdächtiger Mann in U-Haft gesteckt worden. Der 48-Jährige soll zunächst versucht haben, seinen 59 Jahre alten Bekannten mit dem Auto zu überfahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend soll er ihn mit einem Messer angegriffen haben.

Demnach war der 59-Jährige am späten Freitagabend mit einer Freundin auf dem Fahrrad unterwegs und hielt an, um sich mit zwei Bekannten zu unterhalten. Dabei soll der Tatverdächtige mit hoher Geschwindigkeit auf den Mann zugefahren sein. Der 59-Jährige habe sich jedoch noch mit einem Sprung zur Seite retten können, sodass nur sein Fahrrad von dem Auto erfasst worden sei.

Anschließend soll der 48-Jährige ausgestiegen sein und den Mann mit einem Messer angegriffen haben. Dabei soll er ihm mehrere Schnittwunden am Oberkörper zugefügt haben. Zwei anwesende Männer konnten den Angreifer schließlich überwältigen. Hintergrund der Tat sind laut Polizei mutmaßlich persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, die bereits länger andauern sollen. 

Der 59-Jährige wurde bei dem Angriff erheblich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer konnte noch am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen werden und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

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