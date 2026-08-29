Nach Rohrbruch: Wasser in badischer Gemeinde abgestellt

Zaisenhausen (dpa/lsw) - Nach einem Rohrbruch ist in der badischen Gemeinde Zaisenhausen vorübergehend das Wasser abgestellt worden. Das gesamte Ortsnetz sei betroffen, teilte die Gemeinde mit. Die Abstellung sei nötig, um die Schadstelle schnell zu lokalisieren und den Rohrbruch anschließend zu beheben. Nach einigen Stunden gab die Gemeinde dann Entwarnung: Die Leitung sei repariert worden, das Wasser fließe wieder wie gewohnt.