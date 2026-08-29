Wasserversorgung

Nach Rohrbruch: Wasser in badischer Gemeinde abgestellt

Ein Rohrbruch legt die Wasserversorgung in Zaisenhausen lahm. Die Gemeinde informiert über das weitere Vorgehen – und kann nach einigen Stunden Entwarnung geben.

Am Abend konnte das Wasser in Zaisenhausen wiede wie gewohnt fließen. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Am Abend konnte das Wasser in Zaisenhausen wiede wie gewohnt fließen. (Symbolbild)

Zaisenhausen (dpa/lsw) - Nach einem Rohrbruch ist in der badischen Gemeinde Zaisenhausen vorübergehend das Wasser abgestellt worden. Das gesamte Ortsnetz sei betroffen, teilte die Gemeinde mit. Die Abstellung sei nötig, um die Schadstelle schnell zu lokalisieren und den Rohrbruch anschließend zu beheben. Nach einigen Stunden gab die Gemeinde dann Entwarnung: Die Leitung sei repariert worden, das Wasser fließe wieder wie gewohnt.

In der Gemeinde Zaisenhausen im Landkreis Karlsruhe leben rund 2.000 Menschen. Wie viele Haushalte von der Wasserabstellung betroffen waren, blieb offen.

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