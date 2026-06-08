Nach Rutschen-Unfall Todesursache trotz Obduktion unklar

Weinheim (dpa) - Nach dem tödlichen Rutschen-Unfall im Spaßbad «Miramar» in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen steht auch trotz der Obduktion des toten 25-Jährigen bisher keine Todesursache fest. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Mannheim. Diese seien bereits in Auftrag gegeben worden. Bis die Ergebnisse vorliegen, werde es voraussichtlich noch einige Wochen dauern. Die Obduktion war für Freitag angesetzt gewesen.