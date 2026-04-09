Feuerwehreinsatz

Nach Scheunenbrand löscht Feuerwehr weiter Glutnester

Mittwochfrüh bricht im Wetteraukreis in einer Halle voller Strohballen ein Feuer aus. Der Einsatz der Feuerwehr dauert nach wie vor an. Für die Nacht zum Freitag ist eine Brandwache geplant.

Nach dem Feuer in einer Halle voller Stroh dauern die Nachlöscharbeiten an. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Nach dem Feuer in einer Halle voller Stroh dauern die Nachlöscharbeiten an. (Symbolbild)

Ranstadt (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch eines Feuers auf einem Aussiedlerhof in Ranstadt (Wetteraukreis) am Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend weiter Glutnester bekämpft. Nach wie vor würden Strohballen aus der Lagerhalle gebracht, auf einer Fläche verteilt und großflächig erneut abgelöscht, sagte der Gemeindebrandinspektor Daniel Trautmann. «Sobald Sauerstoff drankommt, entzündet es sich immer wieder.» Nach wie vor seien rund 40 bis 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk vor Ort.

Brandwache in der Nacht

Das Feuer in der Halle war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen gegen 9.00 Uhr im Ortsteil Ober-Mockstadt ausgebrochen, als gerade Ballen umgeladen wurden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von einem Sachschaden von 1,75 Millionen Euro aus. Diese Summe könnte sich mutmaßlich noch erhöhen, sagte Trautmann. Die Halle sei stark einsturzgefährdet. Die Nachlöscharbeiten dauern nach seinen Schätzungen vermutlich noch bis Freitagmittag, in der Nacht ruhten die Arbeiten und es gebe eine Brandwache.

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