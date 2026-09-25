Kriminalität

Nach Schüssen auf Barbershop ermittelt jetzt eine Soko

Eine Soko ermittelt nach Schüssen auf einen Barbershop in Heidenheim. Die Polizei prüft, ob ein versuchter Brandanschlag in der Nähe damit zusammenhängt.

Mehrere Schüsse auf ein Gebäude beschäftigen die Polizei. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Mehrere Schüsse auf ein Gebäude beschäftigen die Polizei.

Heidenheim an der Brenz (dpa) - Nach den Schüssen auf einen Barbershop in der Heidenheimer Innenstadt ermittelt eine Sonderkommission (Soko). Die Polizei will die Nachbarschaft befragen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bislang noch unklar. 

Am Donnerstag fielen kurz nach 3.30 Uhr Schüsse auf das Geschäft. Zur Tatzeit waren demnach vier Menschen in dem Gebäude. Spezialisten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hatten am Tatort zahlreiche Spuren gesichert und Zeugen befragt. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Zudem prüfen die Ermittler, ob die Schüsse mit einem weiteren Vorfall in der Nähe zusammenhängen. Dort war mutmaßlich versucht worden, ein Gebäude in Brand zu setzen. Nach Informationen der dpa wurden gezündete Böller und ein ausgelaufener Benzinkanister entdeckt. Ein Feuer entstand dabei nicht.

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