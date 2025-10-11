Fahndungserfolg

Nach Schüssen in Rodgau - Tatverdächtiger gefasst

Der mutmaßliche Schütze geht der Polizei in Unterfranken ins Netz und sitzt jetzt im Gefängnis.

Mehrere Schüsse soll der jetzt gefasste 26-Jährige auf einen anderen Mann abgegeben haben. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa
Mehrere Schüsse soll der jetzt gefasste 26-Jährige auf einen anderen Mann abgegeben haben. (Symbolfoto)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüsse in Mannheim - Verdächtiger weiter auf der Flucht
Kriminalität

Schüsse in Mannheim - Verdächtiger weiter auf der Flucht

In einem Kiosk in Mannheim wird ein 39-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der unbekannte Täter wurde bisher nicht gefasst. Das sagt die Polizei zum aktuellen Ermittlungsstand.

06.10.2025

34-Jähriger in Rodgau angeschossen
Mehrere Schüsse abgegeben?

34-Jähriger in Rodgau angeschossen

Nach Schüssen in Rodgau sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Das Opfer wurde am Fuß verletzt.

20.09.2025

Tödliche Schüsse

Tötungsdelikt in Bad Nauheim: Mutmaßlicher Schütze gefasst

24.04.2025

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar - Verdächtiger in Haft
Fahndungserfolg

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar - Verdächtiger in Haft

Ein paar Monate hat es gedauert, nun hat die Polizei nach einer bundesweiten Fahndung einen jungen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll einen Mann in einer Bar erschossen haben.

14.02.2025

Verdächtiger nach Axt-Angriff gefasst
Festnahmen

Verdächtiger nach Axt-Angriff gefasst

Ein Mann soll seine Ex-Frau in Südhessen schwer mit einer Axt verletzt haben. Ein Tatverdächtiger ist nun gefasst worden.

16.02.2024