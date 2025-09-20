Mehrere Schüsse abgegeben?

34-Jähriger in Rodgau angeschossen

Nach Schüssen in Rodgau sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Das Opfer wurde am Fuß verletzt.

Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Schützen. (Symbolbild) Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Schützen. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite