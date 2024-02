Verdächtiger nach Axt-Angriff gefasst

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Nach einem Angriff auf eine Frau mit einer Axt in Südhessen ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Gefasst wurde der 46-Jährige bei Fahndungsmaßnahmen in Bosnien, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei eine Auslieferung nach Deutschland in die Wege geleitet worden.