Verdächtiger nach Axt-Angriff weiterhin flüchtig

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Nachdem eine Frau im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg schwer mit einer Axt verletzt wurde, ist der Verdächtige weiterhin flüchtig. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt am Donnerstag. Der 46-Jährige soll am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen mit einem Beil auf seine gleichaltrige Ex-Frau eingeschlagen haben. Die Frau befinde sich mit erheblichen Verletzungen im Krankenhaus, hieß es. Der Mann soll in einem Auto vom Tatort geflüchtet sein. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Verdächtigen.