Frau schwer verletzt: Griff Ex-Mann sie mit der Axt an?

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Bei einem Angriff ist eine Frau im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ihr Ex-Mann mit einer Axt auf sie eingeschlagen, teilte das Polizeipräsidium Darmstadt am Mittwoch mit. Zeugen hatten demnach per Notruf Polizei und Rettungsdienst alarmiert und eine Auseinandersetzung sowie eine schwer verletzte Frau in einem Anwesen in Ober-Ramstadt gemeldet. Die 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der gleichaltrige Tatverdächtige flüchtete in einem Wagen vom Tatort. Die Fahndung dauerte der Polizei zufolge am frühen Abend an.