Nach Talfahrt: Kickers Offenbach stellt Trainer Glibo frei
Der vom Abstieg bedrohte Regionalligist reagiert auf die sportliche Krise und setzt vorerst auf eine interne Lösung.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Kickers Offenbach haben auf die sportliche Talfahrt in der Fußball-Regionalliga reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kristjan Glibo getrennt. Dem hessischen Traditionsverein droht nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz der Sturz in die fünfte Liga. Man sehe sich «daher gezwungen, im Sinne des sportlichen Erfolgs kurzfristig zu handeln», begründete der OFC die Freistellung von Glibo.
Dessen Aufgaben werden vorerst von den bisherigen Co-Trainern Fabio Audia und Eric Schaaf übernommen. Unterstützt wird das Duo von Torwarttrainer Rene Keffel und Athletiktrainer Bastian Kliem. Glibo hatte die Mannschaft erst zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor arbeitete der 43-Jährige drei Jahre lang als Coach der zweiten Vertretung von Eintracht Frankfurt.