Auf Autobahn

Nach Tod von Jugendlichem auf A5 - was nun bekannt ist

Ein Jugendlicher verunglückt mit seinem Leichtkraftrad tödlich. Er hätte dieses Fahrzeug gar nicht fahren dürfen.

Die Hintergründe des Unfalls sind weiter nicht vollständig geklärt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Hintergründe des Unfalls sind weiter nicht vollständig geklärt. (Symbolbild)

Appenweier (dpa/lsw) - Nachdem ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Appenweier (Ortenaukreis) gestorben ist, gibt es neue Details zum Unfallhergang. Die Polizei teilte mit, dass möglicherweise eine gebrochene Speiche am Leichtkraftrad zum Sturz des 16-Jährigen beigetragen haben könnte. Die Untersuchungen des Unfallgutachters seien aber bisher nicht abgeschlossen. 

Der Junge war am Samstag gegen 5.00 Uhr morgens von der Fahrbahn der A5 abgekommen und mit dem Kopf gegen eine Leitplanke geprallt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. 

Außerdem hatte der Junge laut Polizei gar keinen Führerschein und hätte das Leichtkraftrad nicht fahren dürfen. Zugelassen sei das Fahrzeug auch nicht gewesen, stattdessen sei ein entstempeltes Kennzeichen an dem kleinen Motorrad angebracht gewesen. Das Fahrzeug gehörte nach Angaben eines Polizeisprechers aber dem 16-Jährigen.

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