Nach tödlichem Unfall auch Beifahrer in Klinik gestorben
Zwei junge Männer sterben, ein Fahrer bleibt unverletzt: Was die Ermittler zum Ablauf des Unglücks herausfanden.
Umkirch (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Unfall Ende September auf einer Bundesstraße bei Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist nun auch der 27 Jahre alte Beifahrer gestorben. Er erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-jährige Fahrer war bereits am Unfallort ums Leben gekommen.
Bei dem Unfall verlor der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich unter anderem wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend gegen einen abgestellten Sattelzug. Dessen 60 Jahre alter Fahrer blieb unverletzt.