Einbruch

Nach Tresordiebstahl: Bekannter in Haft

Ein Dieb stiehlt einen Tresor aus dem Schlafzimmer einer Wohnung. Ein Vierteljahr später scheint für die Ermittler klar: Der Täter ist für die Opfer kein Unbekannter.

Drei Monate nach einem Einbruch in Kressbronn ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn
Drei Monate nach einem Einbruch in Kressbronn ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Kressbronn (dpa/lsw) - Drei Monate nach einem Einbruch und dem Diebstahl eines Tresors in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Bekannter der Wohnungsinhaberin in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur des 58-Jährigen. In welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer genau zueinander stehen, teilten sie nicht mit. 

Bild

Der Täter habe durch die Bekanntschaft von dem Tresor im Schlafzimmer gewusst, sagte ein Polizeisprecher. Er soll im Februar die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und Bargeld und Goldschmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags gestohlen haben, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Was mit der Beute geschah, müsse ermittelt werden, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dieb stiehlt Trompete von Elfjährigem
Nach Orchesterausflug

Dieb stiehlt Trompete von Elfjährigem

Ein Unbekannter spricht einen Jungen im Zug an – kurz darauf ist sein Instrument verschwunden. Was genau im Abteil passiert ist.

20.04.2026

Dieb stiehlt Tiefkühlpizzen
Kriminalität

Dieb stiehlt Tiefkühlpizzen

Ein Dieb schlägt in einem Selbstbedienungsgeschäft in Pfullendorf zu. Seine Beute: nicht besonders wertvoll. Aber seinen Hunger konnte er wohl stillen.

02.07.2025

Mannheim: Dieb stiehlt 81-Jähriger die Handtasche - 1.300 Euro Schaden
Blaulicht

Mannheim: Dieb stiehlt 81-Jähriger die Handtasche - 1.300 Euro Schaden

Unbekannte haben einer 81-Jährigen mitten in Mannheim die Handtasche gestohlen – samt Geld und Dokumenten.

27.05.2025

Main-Taunus-Kreis

Einbruch in Tankstelle: Tresor gestohlen

Zwei Männer brechen in eine Tankstelle ein und verursachen einen hohen Sachschaden. Dann flüchten sie mit einem Tresor.

27.04.2024

Rhein-Neckar-Kreis

Dieb stiehlt in Grabstein eingelassene Eheringe

14.05.2023