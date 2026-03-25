Tödlicher Zusammenstoß

Nach Unfall auf A5 stirbt zweite Beteiligte im Krankenhaus

Nach einem schweren Unfall bei Weingarten gibt es ein weiteres Todesopfer. Fünf Autos waren beteiligt, mehrere Menschen wurden verletzt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Karlsruhe gibt es ein zweites Todesopfer. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Nach einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Karlsruhe gibt es ein zweites Todesopfer. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe vor zwei Wochen ist eine weitere Unfallbeteiligte gestorben. Die 65-Jährige sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sie war Fahrerin des Autos, das bei Weingarten in ein anderes Auto gefahren war und danach mit weiteren Fahrzeugen zusammenstieß. Ihr 46 Jahre alter Beifahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Zwei weitere Mitfahrer, eine 17-Jährige und eine 43-Jährige, wurden schwer verletzt. In einem anderen Auto wurden den Angaben zufolge ebenfalls zwei Insassen verletzt. Insgesamt waren fünf Autos an dem Unfall beteiligt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann stirbt bei Unfall auf A5 – mehrere Schwerverletzte
Tödlicher Unfall

Mann stirbt bei Unfall auf A5 – mehrere Schwerverletzte

Ein heftiger Unfall auf der A5 nimmt ein schlimmes Ende. Wie es zu dem Zusammenstoß von fünf Fahrzeugen kam und welche Folgen das für den Verkehr hatte.

15.03.2026

Mann stirbt bei Unfall auf der A5 - mehrere Verletzte
Tödlicher Unfall

Mann stirbt bei Unfall auf der A5 - mehrere Verletzte

Zwei Autos stoßen nach bisherigen Erkenntnissen auf der A5 zusammen. Es kommt zu einem Auffahrunfall. Ein Mensch erliegt seinen schweren Verletzungen.

14.03.2026

Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3
Verkehrsunfall

Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Nach einem unerlaubten Überholmanöver sterben drei Menschen.

08.09.2025

Autobahn 45 nach Lkw-Unfall freigegeben
Bei Siegen

Autobahn 45 nach Lkw-Unfall freigegeben

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A45 in Richtung Dortmund ist die Straße wieder freigegeben. Zwei Unfallbeteiligte schweben weiterhin in Lebensgefahr.

22.07.2025

Gießen

Tödlicher Unfall auf der Autobahn A45

22.05.2023