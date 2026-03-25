Nach Unfall auf A5 stirbt zweite Beteiligte im Krankenhaus

Weingarten (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe vor zwei Wochen ist eine weitere Unfallbeteiligte gestorben. Die 65-Jährige sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Sie war Fahrerin des Autos, das bei Weingarten in ein anderes Auto gefahren war und danach mit weiteren Fahrzeugen zusammenstieß. Ihr 46 Jahre alter Beifahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Zwei weitere Mitfahrer, eine 17-Jährige und eine 43-Jährige, wurden schwer verletzt. In einem anderen Auto wurden den Angaben zufolge ebenfalls zwei Insassen verletzt. Insgesamt waren fünf Autos an dem Unfall beteiligt.