Tödlicher Unfall

Mann stirbt bei Unfall auf A5 – mehrere Schwerverletzte

Ein heftiger Unfall auf der A5 nimmt ein schlimmes Ende. Wie es zu dem Zusammenstoß von fünf Fahrzeugen kam und welche Folgen das für den Verkehr hatte.

Mindestens ein Rettungshubschrauber war auf der A5 im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mindestens ein Rettungshubschrauber war auf der A5 im Einsatz. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Ein tödlicher Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 5 hat im Kreis Karlsruhe kilometerlange Staus verursacht. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin war nach Polizeiangaben an einem Stauende bei Weingarten mit ihrem Wagen in ein anderes Auto gekracht und danach mit weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der 46 Jahre alte Beifahrer der Frau erlitt tödliche Verletzungen, sie selbst und zwei weitere Mitfahrer, eine 17-Jährige und eine 65-Jährige, wurden schwer verletzt. Zwei Insassen eines anderen Autos wurden ebenfalls verletzt.

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Die A5 musste in Fahrtrichtung Norden über mehrere Stunden teilweise und vorübergehend sogar vollständig gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

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