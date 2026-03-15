Mann stirbt bei Unfall auf A5 – mehrere Schwerverletzte

Weingarten (dpa/lsw) - Ein tödlicher Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 5 hat im Kreis Karlsruhe kilometerlange Staus verursacht. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin war nach Polizeiangaben an einem Stauende bei Weingarten mit ihrem Wagen in ein anderes Auto gekracht und danach mit weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der 46 Jahre alte Beifahrer der Frau erlitt tödliche Verletzungen, sie selbst und zwei weitere Mitfahrer, eine 17-Jährige und eine 65-Jährige, wurden schwer verletzt. Zwei Insassen eines anderen Autos wurden ebenfalls verletzt.