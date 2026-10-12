Nach Wahlschlappen: Rhein nimmt Alltagsprobleme in den Fokus

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens CDU-Chef Boris Rhein setzt nach den schweren Niederlagen seiner Partei bei den Landtagswahlen im Osten auf eine Rückbesinnung auf die Probleme der Bürger. «Die CDU muss die Deutungshoheit zurückgewinnen über die Alltagsfragen der Menschen in unserem Land», schrieb der hessische Ministerpräsident auf der Plattform X nach einer Klausur des CDU-Präsidiums in Berlin.

«Der Klausurbeschluss spricht dazu eine klare Sprache: Bürger entlasten beim Tanken und Heizen, Preise senken im Supermarkt für Grundnahrungsmittel, Leistungsgerechtigkeit für die arbeitende Mitte, Stopp-Schild für die Beamtenapparate in Berlin und Brüssel und klare Kante gegen Kriminelle und Gefährder», ergänzte Rhein.

«Nicht zu viel versprechen, aber alles halten»

Das sei CDU pur, das benenne die relevanten Themen in Deutschland. «Jetzt geht es darum, das auch umzusetzen. Nicht zu viel versprechen, aber alles halten – damit gewinnen wir Vertrauen zurück für die CDU», befand der hessische Parteivorsitzende.

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