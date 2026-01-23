Bild
Rhein und Claus geben Kurs bei CDU-Klausur in Fulda vor

Bei der Tagung der Christdemokraten stehen die Reden des Ministerpräsidenten und der Fraktionsvorsitzende im Mittelpunkt. Auch die anstehende Kommunalwahl in Hessen spielt eine wichtige Rolle.

Boris Rhein ist hessischer Ministerpräsident und Chef der hessischen Christdemokraten. (Archivild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Boris Rhein ist hessischer Ministerpräsident und Chef der hessischen Christdemokraten. (Archivild)

Fulda (dpa/lhe) - Die hessische CDU trifft sich morgen (15.00 Uhr) in Fulda zu zweitägigen Klausurberatungen. Im Mittelpunkt des öffentlichen Teils am Freitag stehen die Reden von Regierungs- und Parteichef Boris Rhein und der Fraktionsvorsitzenden Ines Claus. Weitere Redner sind Philipp Amthor, Parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium, und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Michael Brand (beide CDU). 

Am Samstag wollen sich die Landtagsfraktion und die Führungsgremien der hessischen CDU hinter verschlossenen Türen miteinander beraten. Ein wichtiges Thema bei der Klausurtagung dürfte die Kommunalwahl in Hessen am 15. März sein.

