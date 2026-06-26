Fußball-WM

Nach WM-Spiel: Feiernde werfen Knallkörper Richtung Polizei

Etwa 250 bis 300 Menschen feiern auch mit einem Autokorso in Wiesbadens Innenstadt. Dabei fliegen Knallkörper.

Drei Polizisten wurden bei einem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Drei Polizisten wurden bei einem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Fußball-WM-Spiel in der Nacht sind in der Wiesbadener Innenstadt drei Polizisten durch Knallkörper leicht verletzt worden. Dieser sei offenbar gezielt in Richtung der Beamten geworfen worden, teilte das Polizeipräsidium mit. In der Nacht hatten sich in der Innenstadt etwa 250 bis 300 Menschen versammelt. Zudem bildete sich ein Autokorso mit rund 50 Fahrzeugen. Dabei wurden von bislang unbekannten Menschen mehrere Knallkörper gezündet.

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