Nachfrage nach Opferberatung und Zeugenbetreuung gestiegen

Gießen/Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - Angesichts einer gestiegenen Zahl von Straftaten im vergangenen Jahr haben sich auch deutlich mehr Menschen Hilfe bei den Beratungsstellen für Opfer und Zeugen in Hessen gesucht. Wie das hessische Justizministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte, wurden in der Opferberatung insgesamt 3607 Menschen unterstützt, das waren 112 mehr als im Jahr 2022. Vor allem an den Standorten Darmstadt, Fulda, Gießen und Kassel habe die Nachfrage nach den Angeboten der Opferhilfeeinrichtungen deutlich zugenommen, während in Hanau und Wiesbaden jeweils weniger Fälle als im Vorjahr registriert wurden.