Nacht der Museen: Programm mit Ausstellung, Tanz und Karaoke
Ausstellungen, Live-Musik und Workshops: Bei der Nacht der Museen laden rund 50 Orte in Frankfurt, Offenbach und Eschborn ein. Wann ist es so weit?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 50 Museen und Kulturorte beteiligen sich dieses Jahr an der Nacht der Museen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn. Im Programm sei eine Mischung aus Ausstellungen, Führungen, Workshops und Live-Musik, teilte das Kulturamt der Stadt Frankfurt mit.
Viele Museen beteiligen sich. Ein paar Beispiele für Ausstellungen und Aktionen sind:
- Städel Museum: «Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat»
- Museum Angewandte Kunst: «Wolle. Seide. Widerstand» zum Thema Teppiche
- Deutsches Filminstitut und Filmmuseum: «W.I.M. Im Lauf der Zeit»
- Das Ledermuseum in Offenbach zeigt Hobby-Horsing-Vorführungen
- Im Deutschen Architekturmuseum gibt es Tanz und Karaoke.
Ein Schwerpunkt liege dieses Jahr auf dem Frankfurter Westen, rund um den Kulturcampus Bockenheim. Die Nacht der Museen findet am 25. April von 19 bis 2 Uhr statt. Reguläre Tickets kosten 17 Euro.