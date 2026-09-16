Pech für die Passagiere

Nachtflugverbot stoppt Landung: Umleitung nach Köln-Bonn

Ein verspäteter Passagierflieger befindet sich schon im Landeanflug auf Frankfurt, muss dann aber doch einen anderen Flughafen anfliegen. Die Passagiere kommen mit Bussen ans Ziel.

Am Frankfurter Flughafen gilt ein striktes Nachtflugverbot. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Am Frankfurter Flughafen gilt ein striktes Nachtflugverbot. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor der geplanten Landung am Frankfurter Flughafen hat ein Flugzeug wegen des dort geltenden Nachtflugverbots wieder abdrehen müssen. Stattdessen landete die Maschine wenig später am Flughafen Köln-Bonn, die Passagiere wurden anschließend in Bussen nach Frankfurt gebracht, wie die Fluggesellschaft Condor bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

Laut dem Portal «AeroTelegraph» zeigten Flugdaten, dass die Maschine schon auf 300 Meter Flughöhe abgesunken und nur etwa sieben Kilometer von der Landebahn entfernt war. Am Frankfurter Airport gilt jedoch zwischen 23.00 und 5.00 Uhr ein Start- und Landeverbot, Ausnahmen sind nur für Notfälle oder bei wetterbedingten Verzögerungen möglich. Landungen sind unter Umständen bis Mitternacht möglich, wenn etwa die Verspätung keine Folge der Flugplangestaltung ist.

Betroffen war der Flug DE1809 vom italienischen Olbia auf Sardinien nach Frankfurt am vergangenen Freitag. Wegen einer technischen Fehlermeldung, die erst behoben werden musste, war die Maschine mit Verspätung gestartet. Sie holte Zeit auf und befand sich laut Condor schon im Landeanflug auf Frankfurt, musste dann aber umgeleitet werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vogelschlag: Startabbruch am Kölner Flughafen
Luftverkehr

Vogelschlag: Startabbruch am Kölner Flughafen

Nach einem Vogelschlag musste ein Airbus A320 am Flughafen Köln/Bonn den Start abbrechen. Die 79 Passagiere reisten später weiter – Gefahr bestand laut Airline nicht.

23.04.2026

Flughafen Köln/Bonn: Erneut Passagiere auf Flugfeld
Flughafensicherheit

Flughafen Köln/Bonn: Erneut Passagiere auf Flugfeld

Der Vorfall vom Freitag, als Passagiere am Flughafen Köln/Bonn auf das Vorfeld stürmten, hat sich am Samstag wiederholt.

25.11.2025

Indisches Flugzeug stoppt nach Bombendrohung in Frankfurt
Bombendrohung

Indisches Flugzeug stoppt nach Bombendrohung in Frankfurt

Erst im September stoppte ein Flugzeug der indischen Fluggesellschaft Vistara auf dem Weg nach Deutschland wegen einer Bombendrohung in der Türkei. Nun gab es erneut eine Notlandung.

18.10.2024

Auf Weg nach Berlin

Vogelschlag - Flugzeug kehrt zum Flughafen Frankfurt zurück

In der Luft prallt mindestens ein Vogel gegen ein Flugzeug der Lufthansa. Die Maschine, die nach Berlin fliegen soll, muss umdrehen. Die Sache geht aber glimpflich aus.

27.08.2024

Luftverkehr

Flughafen: zum Ferienauftakt 200.000 Passagiere pro Tag

14.07.2023