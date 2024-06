Nachwuchs bei bedrohter Lemurenart im Opel-Zoo

Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg ist ein Jungtier der vom Aussterben bedrohten Lemurenart der Roten Varis zur Welt gekommen. Das Junge zeige sich inzwischen regelmäßig in der Außenanlage und könne dort von Besuchern gut beobachtet werden, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Das Tier wurde den Angaben zufolge bereits Mitte Mai geboren.