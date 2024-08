Ziesel ziehen von Kronberg nach Tschechien

Kronberg (dpa) - Der Opel-Zoo in Kronberg hat bedrohte Ziesel ausgewildert. Anfang Juli erreichten rund 70 Ziesel aus verschiedenen europäischen Haltungen, 15 davon aus dem Opel-Zoo, ihr neues Zuhause in Tschechien. Etwa 80 Kilometer nordöstlich von Prag solle die als «stark bedroht» eingestufte Tierart mit der Wiederansiedlung «überlebensfähig» gemacht werden, teilte der Zoo mit. Der hessische Zoo wilderte nach eigenen Angaben bereits das sechste Jahr in Folge Ziesel aus.