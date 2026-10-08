Zoologischer Garten Stuttgart

Nachwuchs bei vom Aussterben bedrohter Wildesel-Art

In der Natur ist die afrikanische Wildesel-Art fast ausgestorben. In Stuttgart gibt es seit kurzem jedoch Nachwuchs. Seinen Namen teilt sich das Fohlen mit einer weltbekannten Popsängerin.

Tanzen wie die Sängerin Shakira kann es zwar bisher nicht, dafür aber rennen. Foto: Birger Meierjohann/Wilhelma Stuttgart/dpa
Tanzen wie die Sängerin Shakira kann es zwar bisher nicht, dafür aber rennen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Es hat lange spitze Ohren, gestreifte Beine und ist bereits jetzt ein neuer Publikumsliebling: Im Zoologischen Garten Stuttgart ist ein neues Wildesel-Fohlen geboren. Das junge Weibchen namens Shakira kam am 19. September in der Wilhelma zur Welt und gehört zu der vom Aussterben bedrohten Somali-Wildesel-Art, wie der zoologische Garten mitteilte.

«Unsere Stute Sina hat ihr Fohlen im Beisein ihrer Artgenossinnen auf der Außenanlage zur Welt gebracht», erzählt Daniel Wenning, Leiter des Reviers für afrikanische Huftiere. «Die Geburt verlief problemlos und die Kleine stand schon bald auf ihren Beinen.»

Sein Gehege teilt sich Shakira mit seiner Mutter Sina und drei weiteren Stuten. Der Vater des Fohlens namens Norbert verbringt einen Großteil des Jahres auf einer nicht öffentlichen Außenstelle der Wilhelma. Diese räumliche Trennung entspreche der Sozialstruktur der Wildesel in ihrem natürlichen Lebensraum, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Klimawandel verschärft Bedrohung der Tiere in der Natur

In der Natur kommen Somali-Esel nur noch in Teilen Äthiopiens und Eritreas in Ost-Afrika vor, wie der zoologische Garten mitteilte. Demnach sind sie eine Unterart des afrikanischen Wildesels – dem Vorfahren des Hausesels – und gehören zu den seltensten pferdeartigen Tieren der Erde.

Nach Einstufung der Weltnaturschutzorganisation IUCN sind Wildesel hochgradig vom Aussterben bedroht. Dies sei vor allem auf Bedrohungen durch die Konkurrenz zum Menschen und ihren Nutztieren zurückzuführen. Diese Konkurrenz um Nahrung und Wasser werde durch den Klimawandel weiter verschärft. Jede erfolgreiche Nachzucht trägt den Angaben zufolge dazu bei, eines der seltensten Huftiere der Welt auch außerhalb seines natürlichen Lebensraums langfristig zu erhalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kamelfohlen geboren – wann Wilhelma-Besucher es sehen können
Stuttgarter Zoo

Kamelfohlen geboren – wann Wilhelma-Besucher es sehen können

Nachwuchs bei den Trampeltieren: Die junge Kamelstute bleibt zunächst im separaten Gehege – ab wann sie auf die große Anlage darf.

13.03.2026

Okapi-Kalb erkundet Wilhelma
Tiernachwuchs

Okapi-Kalb erkundet Wilhelma

Zebra-Optik, aber Giraffen-DNA: Okapis sind eine bedrohte Art. Ein Jungtier können die Besucher der Wilhelma jetzt sehen - mit etwas Glück.

09.07.2025

Antilopen-Nachwuchs in der Wilhelma
Bongos

Antilopen-Nachwuchs in der Wilhelma

Bei den Bongo-Antilopen im Stuttgarter Zoo gibt es Zuwachs. Inzwischen kann man das Jungtier auch im Außengehege sehen.

16.06.2025

Junge Giraffe in Wilhelma gestorben
Tiere

Junge Giraffe in Wilhelma gestorben

Der zweijährige Giraffenbulle Tilodi ist tot. Das sorgt nicht nur für Trauer bei Besuchern und Mitarbeitern des Stuttgarter Zoos, sondern hat auch Auswirkungen auf den Nachwuchs der Netzgiraffen.

08.05.2025

Nachwuchs bei den Riesenkängurus schaut schon aus dem Beutel
Tiere im Zoo

Nachwuchs bei den Riesenkängurus schaut schon aus dem Beutel

Geduld braucht so eine Känguru-Mama, bis sich der Nachwuchs mal traut. Mehr und mehr wagt sich auch das Jungtier in der Stuttgarter Wilhelma an die frische Luft.

12.04.2025