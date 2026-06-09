Betrunken in der Therme

Nackter belästigt Gäste in Therme und attackiert Polizisten

Unbekleidet, betrunken und aggressiv: Ein 43-Jähriger belästigt Badegäste – bis die Polizei eingreift. Was dann im Umkleidebereich passiert, bringt dem Mann jetzt mehrere Anzeigen ein.

Eine Polizistin und ein Polizist wurden von dem Nackten beleidigt, als sie ihn aus der Therme bringen wollten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Polizistin und ein Polizist wurden von dem Nackten beleidigt, als sie ihn aus der Therme bringen wollten. (Symbolbild)

Bad Buchau (dpa/lsw) - Ein nackter Mann hat betrunken in einer Therme Gäste belästigt und schließlich Polizisten beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, fiel dem Bademeister der Therme in Bad Buchau (Kreis Biberach) am Sonntagabend auf, dass der 43-Jährige keine Badekleidung trug und alkoholisiert war. Außerdem habe er wohl auch andere Badegäste belästigt. 

Der Bademeister forderte den nackten Mann laut Polizei zum Gehen auf und begleitete ihn zu den Umkleideräumen. Dort sei der Betrunkene aber in eine Umkleide bei den Damenduschen geflüchtet. 

Wenig später trafen ein Polizist und eine Polizistin ein, die den Namen des Mannes aufnahmen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 43-Jährige dabei immer aggressiver und wollte flüchten. Er habe erheblichen Widerstand gegen die beiden Beamten geleistet und sie mit Worten und Gesten beleidigt. Dabei habe sich der betrunkene 43-Jährige leicht am Kopf verletzt. 

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Laut Polizei konnte der Mann schließlich in eine Klinik zur Blutabnahme und dann zur Polizei gebracht werden. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen die Polizei.

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