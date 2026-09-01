Nächtliche Vermessungsflüge am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Langen (dpa/lhe) - Nächtliche Flüge am Frankfurter Flughafen? Normalerweise sind die nicht erlaubt - von Donnerstag bis voraussichtlich Samstag wird für erneute Vermessungsflüge jedoch eine Ausnahme gemacht. Dabei soll das Instrumentenlandesystem der Südbahn des Flughafens vermessen werden, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte.

Mit Hilfe eines Spezialflugzeugs werde die Präzision der Signale, die für sichere Landungen erforderlich sind, überprüft. Das System soll sowohl für aus dem Westen als auch aus dem Osten kommende Anflüge getestet werden. Planmäßig finden die Vermessungsflüge nach Angaben der DFS zwischen 23.00 und 3.00 Uhr statt. Um die Störungen für Anwohner möglichst gering zu halten, versuche man, das Überfliegen von Orten zu vermeiden.

Für die Flüge wird laut DFS ein Turbo-Prop-Flugzeug des Typs Beechcraft Super King Air 350 eingesetzt. Sollte es in dem vorgesehenen Zeitraum zu technischen oder witterungsbedingten Verzögerungen kommen, ist ein Ersatztermin zwischen dem 11. und 13. September vorgesehen.