Diebstahl

Nächtlicher Seriendiebstahl an 14 Fahrzeugen

Kriminelle schlagen in der Nacht in Frankfurt zu. Sie machen sich an mehr als einem Dutzend Fahrzeugen zu schaffen.

Professionell Außenspiegel gestohlen. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Professionell Außenspiegel gestohlen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in Frankfurt an 14 hochwertigen Fahrzeugen die Außenspiegel gestohlen. Die Spiegel seien in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Praunheim professionell abmontiert worden, teilte die Polizei mit. Ansonsten habe es keine weiteren Beschädigungen gegeben. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise geben können.

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