Unbekannte stehlen mehrere Dutzend Schafe samt Weidezaun

Gießen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Gießen etwa 50 Schafe samt Weidezaun gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der nicht alltägliche Diebstahl bereits am 1. Mai von den Beamten aufgenommen. Demnach verschwanden in der Nacht vom 30. April auf den Maifeiertag etwa 200 Meter Zaun und die Tiere von einem Feld. Die Täter hätten auch ein elektrisches Weidezaungerät mitgenommen. Der Abtransport der Schafe sei «höchstwahrscheinlich mit einem oder mehreren großen Fahrzeugen erfolgt und dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben», ergänzte die Polizei und bat Zeugen, sich zu melden.