Nagelsmann arbeitet an Standards als WM-Überraschungseffekt

Stuttgart (dpa) - Julian Nagelsmann sieht Eckbälle und Freistöße als einen entscheidenden Faktor für einen WM-Erfolg und will deshalb noch intensiv an Standardsituationen arbeiten. «Wir haben im Unterschied zur EM nochmal die klimatischen Bedingungen, die extrem sind. Und da kann ein Standardtor ein Dosenöffner sein. Und andersherum kann es auch schlecht laufen, wenn man eins bekommt. Es ist in beide Richtungen wichtig», sagte der Bundestrainer vor dem Testspiel der Nationalmannschaft gegen Ghana.

Nagelsmann sieht die Entwicklung im Weltfußball und will dieser Rechnung tragen. «Die Anzahl an Standardtoren ist eh schon extrem. Und ich befürchte, in Anführungszeichen, dass sie auch noch höher wird. Es gibt ja Teams, die schießen 50 Prozent ihrer Tore aus Standards», sagte der Bundestrainer. Im Schnitt liege die Quote bei gut einem Drittel.

Assistent soll Varianten entwickeln

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Sein für Standards zuständiger Assistent Mads Buttgereit werde bis zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch weitere Varianten ausarbeiten. «Er wird sich noch mehr einfallen lassen, was wir in den Testspielen noch nicht preisgeben wollen», sagte Nagelsmann. Zudem sei der Trainerstab auch gezielt mit dem Blick auf Standards vergrößert worden.

Foto: Federico Gambarini/dpa Mads Buttgereit (M) ist bei der Nationalmannschaft für die Standards zuständig. (Archivbild)