Nahezu alle Haushalte besitzen Fernseher - Auto nicht immer

Wiesbaden (dpa/lhe) - In vier von fünf hessischen Haushalten gehört ein Auto zur Grundausstattung. Im Jahr 2023 hatten 82 Prozent von ihnen einen geleasten oder eigenen Pkw, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Grundlage einer Haushaltsbefragung mitteilte. Fast in jedem Haushalt stehen dagegen ein oder sogar mehrere TV-Geräte (99 Prozent) sowie eine Waschmaschine (97 Prozent). Praktisch jeder Haushalt besitzt außerdem einen Kühlschrank. Rund 4200 Privathaushalte in Hessen haben freiwillig Angaben zur jeweiligen Ausstattung gemacht, die Statistik wird alle fünf Jahre erhoben.