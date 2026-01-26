Statistik zu Haushalten

Nahezu alle Haushalte besitzen Fernseher - Auto nicht immer

Internet, Fernsehen und Waschmaschinen sind in nahezu jedem hessischen Haushalt zu finden. Anders sieht es beim Thema Auto aus.

Ein Auto steht vier von fünf Haushalten in Hessen zur Verfügung. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein Auto steht vier von fünf Haushalten in Hessen zur Verfügung. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In vier von fünf hessischen Haushalten gehört ein Auto zur Grundausstattung. Im Jahr 2023 hatten 82 Prozent von ihnen einen geleasten oder eigenen Pkw, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Grundlage einer Haushaltsbefragung mitteilte. Fast in jedem Haushalt stehen dagegen ein oder sogar mehrere TV-Geräte (99 Prozent) sowie eine Waschmaschine (97 Prozent). Praktisch jeder Haushalt besitzt außerdem einen Kühlschrank. Rund 4200 Privathaushalte in Hessen haben freiwillig Angaben zur jeweiligen Ausstattung gemacht, die Statistik wird alle fünf Jahre erhoben.

