Narbe überführt mutmaßlichen Tankstellenräuber

Heppenheim (dpa/lhe) - Eine auffällige Narbe an der Hand eines Jugendlichen hat die Polizei zu einem mutmaßlichen Tankstellenräuber geführt. Der 15-Jährige soll seit November drei Tankstellen in Heppenheim (Landkreis Bergstraße) ausgeraubt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Verdächtige sei einer Polizeistreife bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung aufgefallen. Eine Narbe an seinem rechten Handrücken passte demnach zur Beschreibung des Täters bei den drei Überfällen. In seiner Wohnung fand die Polizei anschließend Kleidung, die er bei den Taten getragen haben soll. Der 15-Jährige kam vergangene Woche in Untersuchungshaft.