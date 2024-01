Festnahmeerfolg nach Überfällen auf Tankstellen

Nachdem sich am 9. November, am 25. Dezember und am 1. Januar Raubstraftaten auf Tankstellen in Heppenheim ereignet hatten, berichtet die Polizei nun von einem Ermittlungserfolg. Wie die Behörden berichten, sei bei allen Taten durch die Geschädigten eine Narbe auf dem rechten Handrücken des Unbekannten bemerkt worden. Am 3. Januar fiel einer Polizeistreife bei einem Einsatz wegen einer gemeldeten Ruhestörung in Heppenheim bei einem 15-Jährigen eine solch auffällige Narbe an der rechten Hand auf.